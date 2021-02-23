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Dünya Şeytan'ın imdadına seçimler yetişti
Dünya

Şeytan'ın imdadına seçimler yetişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında tanıkların dinlenmesine 23 Mart'ta yapılacak seçimler nedeniyle ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 05:11:00 -
Şeytan'ın imdadına seçimler yetişti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davada tanıkların dinlemesi sürecine 5 Nisan'da başlanacağını duyurdu.

Bu kararla, son kamuoyu yoklamalarına göre koalisyon hükümetini kurmakta zorlanacağı tahmin edilen Netanyahu seçimler öncesi az da olsa nefes aldı.

Netanyahu'nun avukatları, yapılacak erken seçimleri "haksız şekilde" etkileyebileceği iddiasıyla İsrail Başbakanı hakkındaki davada sanıkların dinlenmesinin 23 Mart'tan sonraya ertelenmesi için bu ay başında mahkemeye başvurmuştu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının uzun süreceği belirtiliyor.

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