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Şeytanın çocukları dünyayı sömürüyor

Yazar Erkan Elçin’in tarihin tekerrürden ibaret olduğunun vurgusuyla kurgulanan Şeytanın Çocukları adlı kitabı satışa çıktı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:58
Şeytanın çocukları dünyayı sömürüyor

Ebubekir Bilgin

Yazar Erkan Elçin’in Şeytanın Çocukları raflardaki yerini aldı. İnsanlığın geçmişini hatırlayıp, tarihin tekerrürden ibaret olduğunun vurgusuyla kurgulanan Şeytanın Çocukları, akıcı ve yalın anlatımı ve muhteşem kurgusuyla Yade Kitap’tan çıktı. Kısa bölümlerden oluşan kitap, günümüz gerçeğinin geleceğe yansımasını anlatırken bu kurgunun içinde bir çözüm odağı da geliştiriyor. Kitap, “Hayat William’ı, şeytanın çocuğu olmayı kabul etmeye zorlamıştı. Ancak o, hiçbir zaman ona köle olmak için yaşamadı. Ruhunu teslim edene kadar insanlığı uyarmak adına elinden geleni yaptı. Son nefesini de bu uğurda harcadı. Dünyayı yüzde birlik bir azınlığın yönettiği, bütün kaynakları pedofil alçakların sömürdüğü bu düzende, umut verecek bir ışık yakmak için hayatını harcayanlara selam olsun. Aynı zamanda yıllarca beyni üzerinde oynanan insanlar olarak bu kitabı okuyup anlamaya çalışan herkese de selam olsun...” girişiyle başlıyor ve okurları içine alan bir distopya sunuyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:58
  1. Yazar Erkan Elçin
  2. Şeytanın Çocukları
  3. Yade Kitap
  4. Hayat William

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