Şeytanın aklına gelmez! Vatandaşa bir değil iki dolandırıcılık birden

Vatandaşın cebine göz diken simsarlar boş durmuyor. Dolandırıcıların yeni taktiği ise "sahte kargo" mesajları. Öyle ki, telefona düşen sahte "Kargonuz teslim edilemedi" mesajına tıklayanlar siber dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, bu mesajlarda gönderdikleri linkler ile kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini çalıyor. Bu yöntemde, herkese açık bir numaradan SMS gönderiliyor. Mesajda ‘Koliniz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir. Tekrar gönderilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin’ ifadelerinin ardından açılan sayfada adres bilgilerinin güncellenmesinin ardından ücret talep ediliyor. Bu aşamadan sonra kart bilgisini girenler kurban durumuna düşüyor.

PANİK YAPMAYIN

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu mesajı alan kişilerin panik yapmamaları gerektiğini söylüyor. Kırık, mesajları teyit etmek için de şu yöntemlerin kullanılması gerektiğini söylüyor:

"Mesajda yer alan ürün veya hizmetin gerçekten sizin tarafınızdan sipariş edilip edilmediğine bakın. Eğer sipariş etmediğiniz bir ürün veya hizmet için mesaj aldıysanız, bu mesajın sahte olduğunu anlayabilirsiniz. Mesajda yer alan iletişim bilgilerini kontrol edin. Mesajda yer alan telefon numarası, e-posta adresi veya web sitesi adresini kontrol edin. Bu bilgiler gerçek bir hukuk bürosuna veya kuruma ait değilse, mesajın sahte olduğunu anlayabilirsiniz. İcra takibi başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. İcra takibi başlatılmışsa, bununla ilgili size tebligat gönderilmiş olmalıdır."



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MESAJLARI SİLMEYİN

Kırık, bu linklere asla tıklanmaması gerektiğinin altını çizerek, mesajları da silmeme tavsiyesinde bulunuyor. "Bu mesajlar ileride sizin için delil olarak kullanılacaktır" diyen Kırık, dolandırıcıların kimliklerinin tespit edilmesi ve cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmak gerektiğini belirtiyor.

SAHTE HUKUK BÜROSU

Öte yandan bu link mağdurları duruma itiraz ettiklerinde sahte hukuk büroları üzerinden ikna da edilebiliyor. Dolandırıcıların kurduğu tezgah burada da işlemeye devam ederken sahte avukatlar, "5 bin lira cezası var ama bin TL gönderin halledelim" diyebiliyor. Kırık, avukatın sahte olduğu nasıl anlaşılabilir sorusuna da şu yanıtı veriyor:

"Mağdur, mesajları gönderen büronun gerçekliğini kontrol etmeli. Aceleyle herhangi bir ödeme yapmaktan kaçının. Baro kayıtlarını kontrol ederek avukatın gerçek bir avukat olup olmadığını teyit edin. Dolandırıcılar genellikle kişileri korkutarak veya ikna ederek paralarını almaya çalışırlar. Bu nedenle, soğukkanlılıkla durum değerlendirilmeli."

"TÜKETİCİYE MALİYETİ YOK"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü de yeni tarz dolandırıcılık hakkında halkın bilgilendirilmesinin önemine değinirken, "Tüketiciler bilgi eksikliğini ve hakkında icra takibi yapılma korkusu ile kendisini avukat gibi tanıtan kişilerce gönderilen sms ve aramalar karşısında endişeye kapılarak ödeme yapma yoluna gidiyor. Ürünü almamanın veya iade etmenin tüketiciye herhangi bir maliyeti yok. Tüketici bu tür durumla karşılaştığında kendilerinden haksız bir para talep edildiğini ve bunun bir dolandırıcılık eylemi olduğunu bilmeli ve hiçbir şekilde ödeme yapmamalıdır" diye konuştu.

Dolandırıcıların bir başka yönteminin ise oltalama diye adlandırılan simsarlık olduğunu sözlerine ekleyen Güllü, "Mesaj veya maillerle sahte linkler atarak özellikle banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Kişisel bilgilerin asla paylaşılmaması gerekir" diyor.

KAYNAK: HABER GLOBAL