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'Şeytanı ömür boyu taşlayalım!'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Hac İdare Merkezi’ndeki buluşmada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a eşi Seher Erbaş da eşlik etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:19
'Şeytanı ömür boyu taşlayalım!'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa ve Amerika’dan kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke’de buluştu. Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke’deki bir otelde bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, haccın önemine değinerek, “Haccı doya doya yaşamak istiyorsak, buradan Allah Resulü Efendimiz’e gelen ayetlerin anlamını içselleştirerek dönmemiz gerekiyor” dedi.

Hazreti Muhammed’in Arafat hutbesinin sonlarında “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah’ın kitabı, diğeri de Resulü’nün sünneti” buyurduğunu hatırlatan Erbaş, “İşte o iki emaneti ömrümüzün sonuna kadar hiçbir şekilde terk etmemeye söz vererek buradan dönmemiz lazım” diye konuştu. Erbaş, şöyle devam etti:

Geldiğiniz yerlere döndükten sonra çocuklarınıza bir başka bakacaksınız, gençlerinize bir başka sarılacaksınız, ‘Evladım elinden Kur’an düşmesin’ diyeceksiniz. ‘Çünkü ben vahyin kalbinde bunu öğrendim. Yavrum elinden kalem düşmeyecek. Öğrenmekten ve öğretmekten uzak kalmayacaksınız’ diyeceksiniz. Öğrenmeden olmaz, eğitimsiz, ilimsiz olmaz.”  

Haccın bir eğitim olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: “Hacca irşad olmak için geldik. İbadetlerin hikmeti, daha iyi Müslüman olmamızı sağlamaktır. Arafat’a çıkacağız, Müzdelife’de vakfe yapacağız, şeytan taşlayacağız. Her namaz kıldığımızda, her tekbir aldığımızda şeytana taş atıyoruz. Her oruç tuttuğumuzda şeytana taş atıyoruz. Bunun bilincinde olalım. Haccın bize kazandırdıkları işte bunlardır.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:19
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