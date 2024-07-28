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Gündem Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!
Gündem

Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 09:31:00 -
Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!

ABD Başkan adayı Donald Trump, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, kripto para birimi Bitcoin'in altından daha değerli bir hale geleceğini söyledi. Göreve geldikten sonra ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapacağını vadeden Trump'ın bu sözleri sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti.

ABD, 5 Kasım tarihinde sandık başına giderek yeni başkanını seçecek. ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Trump'a gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından sürpriz bir şekilde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

 

Suikastı kulağından vurularak atlatan Trump, başkanlık için favori aday konumunda yer alıyor.

Anketlerde önde olan Trump, suikast girişimi sonrası hız kesmeden katıldığı etkinliklerde vaatlerini de anlatıyor.

"ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağım"

Son olarak ekonomik vaatlerine değinen Trump, kripto para birimi Bitcoin'in altından daha değerli bir hale geleceğini söyledi.
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Göreve geldikten sonra ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapacağını vadeden eski ABD Başkanı, "Bitcoin’in bir gün altını geçeceğine inanıyorum. Biz kriptoyu kucaklamazsak, Çin yapacak ve biz bunu istemiyoruz. En başarılı biz olmalıyız! Bitcoin'i Ay'a da götüreceğiz" diye konuştu.

Trump 'altını geçecek' dedi: Bitcoin çakıldı

Trump'ın bu sözleri sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti.

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