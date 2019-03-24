Şeytan Amerika seyretti! YPG tiyatrosu SDG adıyla oynandı

Tahsin Han

Amerika’nın Suriye’de oynadığı kirli oyunun bir perdesi daha ortaya konuldu... Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor’un Bagoz beldesini ABD’nin kurdurduğu DEAŞ’tan teslim alırken bir kutlama yaptı. Amerika’nın PKK/YPG ile iş yapmadığını ve desteği grubun Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) olduğunu iddia etmesi bir kez daha alenen yalanlandı. Terör örgütü YPG, Baoz’un DEAŞ’tan tamamen alınması sonrası ABD yalakası olan bazı Arap aşiretlerin de katılımıyla bir kutlama yaptı. Törenin yapılacağı alandaki platformdaki SDG adının olduğu afişte YPG, YPJ gibi terörist grupların adlarının olması da dikkat çekti.

Daha önce Rakka’nın DEAŞ’tan alınması sonrası teröristbaşı Apo’nun posterini açıp kutlama yapan teröristler, Amerika’nın uyarısı sonrası sözkonusu posteri kaldırmıştı. Bagoz’daki YPG tiyatrosuna bu kez ABD’li düşük seviyedeki yetkililerin de katıldığı öğrenilirken Washington’un “PKK/YPG ile çalışmıyoruz, SDG’yi destekliyoruz” yalanı da günyüzüne çıkmış oldu.

Teröristlerin resmi asıldı

Bu arada SDG takma adını kullanan YPG, DEAŞ’ın son kalesi olarak lanse edilen bölgeyi sivil hedef gözetmeksizin bombalanarak tamamen ele geçirildiğini duyurdu. ABD bayrağının altında toplanan teröristler de, bu zaferlerini kurdukları bando takımıyla kutladı.

Bazı Arap aşiretlerinin de hazır bulunduğu tören alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de öldürülen yabancı teröristlerin fotoğraflarının olması dikkat çekti.

Bu arada DEAŞ’ın tamamen yenilgiye uğratıldığını açıklayan teröristler, Bagoz’da katlettikleri siviller hakkında ise tek bir açıklama yapmadı. Amerika’nın hava desteği verdiği teröristler Bagoz’da kalan az sayıdaki DEAŞ’lı bahanesiyle bölgedeki yüzlerce sivili katletmekten geri durmamıştı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde yüzlerce sivilin yıkıntılar arasındaki cesetlerinin parçalanmış olduğu görülüyordu.