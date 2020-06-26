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Aktüel

Seyşeller'de iki ay sonra Kovid-19'a rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:58:38 -
Seyşeller'de iki ay sonra Kovid-19'a rastlandı

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın turizm cenneti Seyşeller'de iki ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.

Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.

Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.

Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.


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