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Seyşeller Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında turistik gemi faaliyetlerini yasakladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:39:56 -
Seyşeller Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında turistik gemi faaliyetlerini yasakladı

ANKARA (AA) - Doğu Afrika’nın ada ülkesi Seyşeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılı boyunca turistik yolcu gemilerinin faaliyetlerini yasakladı.

Seyşeller basınından the Seychelles Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Denizcilik, Sivil Havacılık, Liman ve Turizm Bakanı Didier Dogley, söz konusu yasağın bir önce yürürlüğe gireceğini ve gelecek yıl sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.

Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemlerin turizm sektörüne ağır yük getirdiğini kaydeden Bakan Dogley, turizm sektörü toparlanana kadar sektörle alakalı iş çevrelerini ayakta tutmak için mali destek dahil bazı önlemler aldıklarını kaydetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Seyşeller’de bugüne kadar 11 Kovid-19 vakası saptanırken, can kaybı yaşanmadı.

İlk olarak, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 900 bini aşarken, 320 binden fazla insan hayatını kaybetti.


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