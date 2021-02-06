Şeyma Altundal'a şahit olarak destek veren provokatörler: 'Biz kıymetli hocamız Ayşe Buğra'ya şahidiz'

Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinden gündeme getirdiği 'Akademisyen değil, terör destekçisi militanlar' başlıklı haberinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma Namazı'nın ardından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınlık bir grup akademisyene dikkat çekmişti. Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinden verdiği haberde 33 kişiden oluşan sözde akademik kadronun 900 kişilik akademisyene kafa tuttuğu vurgulanmış ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri kışkırtan azınlık kadronun kirli ilişkileri deşifre edilmişti.

Onlardan birisi de Ayşe Buğra

Yeni Akit Gazetesi'nin Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın Gezi finansörü tutuklu Osman Kavala'nın eşi olduğunu hatırlatarak Prof. Buğra'nın da bazı eylemlere destek verdiğine dikkat çekmesinden sonra Gezizekalılar hem Akit'i hem Akit'in manşet haberini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar.

Provokatörler şahidiz dedi

Geçtiğimiz hafta, "Beni yerlerde sürüklediler. Başörtüm açıldı, ters kelepçe yapıldı, başörtümü takmama izin vermediler. Polis 'Ben örteceğim senin başını. Eğ başını görürsün sen' dedi." ifadeleri ile emniyet güçlerine iftira atan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı video orta yerde dururken Şeyma Altundal için 'Biz Şeyma'ya şahidiz' diyen provokatörler, bugün de Gezi finansörü Osman Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyelerinden Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya şahit olduklarını söylediler. Boğaziçi provokatörleri şu ifadeleri kullandı: "Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin kıymetli bir değeridir. Biz Ayşe Buğra'ya şahidiz."