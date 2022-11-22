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Ekonomi Seyir tepesi sosyal tesis inşaatına başlanıyor
Ekonomi

Seyir tepesi sosyal tesis inşaatına başlanıyor

Rize Kendirli Belediyesi, Seyir Tepesi Sosyal Tesisi İnşaatı işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:40:00 -
Seyir tepesi sosyal tesis inşaatına başlanıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 29.11.2022 tarih ve saat 11.00’de Kendirli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde yapılacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Sosyal tesisin toplam inşaat alanı 355 m2 olacak ve iş 150 gün içinde bitirilecek. Sosyal tesisin inşaatına sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün yer teslimi yapılarak başlanacak.

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