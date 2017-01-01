Seyir tepeli ilçeye metro dopingi

Anadolu yakasının en değerli ilçelerinden Üsküdar’a direkt bağlantılı olan her ilçe oturumcu ve yatırımcılar için de çekim merkezi haline geliyor. Bu ilçelerden birisi olan Çekmeköy, geçen hafta metro seferlerinin başlamasıyla birlikte daha da öne çıktı. İlçeyi cezbedici kılan birçok özelliği sıralamak mümkün. Bunlar arasında ulaşım, yoğun olmayan yapılanma, güçlü eğitim kurumlarının varlığı rol oynuyor.

Ulaşımda şanslı ilçe

Son yıllarda markalı konut üreticilerinin de adresi haline gelen ilçede, fiziki dokuya uygun üretilen projeler, hem yatırımcıların hem de oturumcu kitlesinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz haftalarda EGE Yapı imzasıyla lanse edilen ÇamlıYaka Konakları da, Çekmeköy’ün sembol projelerinden birisi olarak hayat buluyor. Butik konseptli üretilen projenin en dikkat çekici yönü ise yeşile olan özlemin yansımasını ortaya koyması.

Gerek Kuzey Marmara Otoyolu gerekse Şile Otoyolu’na olan yakınlığı ile erişilebilirliği yüksek bir konumda olan Çekmeköy, TEM Otoyolunun kavşak noktalarından birisi olarak öne çıkıyor. Raylı sistemde göz ardı edilmeyen bölgeye yapılan yatırımlar ise adım adım hayat buluyor. Geçen yıl aralık ayında bölge için çok önemli ulaşım ağlarından biri olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının hizmete girmesi ile Çekmeköy’ün Üsküdar, Kadıköy gibi merkez ilçelerle birebir toplu taşıma bağlantısı kurulmuştu. Geçen hafta açılan yeni hatla birlikte 9 olan istasyon sayısı 16’ya yükseldi. Böylece Çekmeköy’de oturan bir vatandaşın Üsküdar üzerinden Avrupa yakasının uç noktalarına kadar ulaşması da sağlanmış oldu.

Örnek yapılar

İlçe geneline hâkim olan az katlı yapılar ve yeşile olan saygının yansıtıldığı villa tarzı projeler orta üstü gelir grubunun dikkatini çekiyor. Çekmeköy Belediyesi’nin bu konudaki hassasiyeti ise diğer ilçe belediyelerine örnek teşkil ediyor.

Bölgede çok sayıda özel okul yer alması ailelerin farklı ilçelerden rahat bir şekilde kopup gelmelerinde rol oynuyor. Özellikle de özel eğitim kurumlarının pek çoğunun ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini de kapsayacak şekilde faaliyet göstermesi bölgede üniversitelerin de konumlanmasına neden oldu. Adeta eğitim adasına dönüşmüş olan ilçe merkezi sosyalleşmenin de adresi olarak gösteriliyor.

İlçeye değer katanlar

İstanbul genelinde en hızlı gelişim gösteren ilçelerden biri haline gelen Çekmeköy’de Ağaoğlu, Ege Yapı, Sur Yapı, Nef, Sinpaş gibi markalı konut üretimi yapan şirketler de projeleriyle yeni adresler olarak kayıtlara geçti. İlçenin önde gelen konut projeleri arasında Ağaoğlu My Roseville, Ağaoğlu My Country, Sinpaş Gökorman, Rapsodi, Antorman ve Mayavera Evleri sıralanabilir.

Seyir tepesiyle ünlenecek

Seyir Terası da Çekmeköy Belediyesi’nin önem verdiği projeler arasında sıralanıyor. 270 metre yükseklikteki tepede konumlanan Çekmeköy Seyir Tepesi içinde park ve yeşil alanlar, hobi bahçeleri, tematik yürüyüş parkurları, tenis kortu, bisiklet parkuru, biyolojik gölet, futbol ve basketbol sahası hayat bulacak. Ayrıca devlet hastanesi ve diğer özel hastaneler de Çekmeköy’de oturmayı düşünenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmetlerini devam ettiriyor.

Üsküdar-Çekmeköy hattı MetroGarden’dan geçiyor

21 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilen Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Metrogarden AVM ziyaretçileri, Necip Fazıl durağıyla Metrogarden AVM’ye direkt giriş yapabiliyor. Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM, Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılışıyla keyifli alışverişin yanında, her noktadan ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşabileceği yeni bir ulaşım hattına kavuşmuş oldu.

Çekmeköy’ün yeni yenisi: Çamlıyaka konakları

Gayrimenkul sektörüne katma değeri yüksek projeler kazandıran Ege Yapı, daha önce belirlediği 2,5 milyar liralık yatırım planı kapsamında Çekmeköy’deki yeni projesi ÇamlıYaka Konakları’nı dört hafta önce satışa sundu. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, yatırımcı ve oturumcuların İstanbul Anadolu yakasındaki gözdesi Çekmeköy’de, yatırım değeri 110 milyon lira olan ve yüzde 75’i yeşil alandan oluşacak yeni bir projelerinin ilgiyle karşılandığını dile getirdi. Üsküdar-Çekmeköy arasını 27 dakikada katedilmesini sağlayan metro hattıyla birlikte yatırımcıların akınına uğrayan Çekmeköy’de villa ve konak konseptine uygun 46 konutluk butik bir proje geliştirerek bölgeye değer katacaklarını anlatan Kabadayı, “Yeni projemiz ÇamlıYaka Konakları, İstanbul’un en huzurlu yaşam bölgelerinden Çekmeköy’ün merkezinde, çam ormanlarının hemen yanı başında, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe, lüks bir yaşam sunacak” dedi.