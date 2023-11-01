Seyir halindeyken telefonla konuşan taksiciden ilginç savunma 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de taksilere yönelik denetim yaptı. Seyir halindeyken telefonla konuşan taksici, müşteriyle konuştuğunu belirterek, "Yarın da bir müşteri o zaman taksi bizi almıyor dediğinde biz haklıyız" diyerek kendisini savundu.

Kadıköy'de taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Denetimlerde, taksicilerin ve araçlarının belgeleri, çalışma ruhsatları kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde telefonla konuşan taksicilere ceza yazıldı. Denetim sırasında, bir minibüs şoförüne de yolda uygunsuz bir şekilde yolcu alması sebebiyle ceza yazıldı. Seyir halinde telefonla konuştuğu belirlenerek denetim noktasında durdurulan taksici, önce 'Bir seferlik affedin' diye rica etti. Ekiplerin ceza yazacağını belirtmesi üzerine de ekiplerle tartışarak, "Ne ceza yazıyorsan istediğin kadar yaz" ifadelerini kullandı.

TELEFONLA KONUŞAN TAKSİCİDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Seyir halinde telefonla konuştuğu için ceza yazılan taksici, kendisini bekleyen müşteriyle konuştuğunu belirterek, "Yarın da bir müşteri o zaman taksi bizi almıyor dediğinde biz haklıyız" diyerek kendisini savundu. Ceza yazılan minibüs şoförü ise, "Yol üzerinden yolcu aldım. Sıradan bir caddeden geçerken yolcuyu aldık" diye konuştu.



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