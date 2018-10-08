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Seyir halindeyken reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten düştü

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, reklam tabelası taşıyan kamyonetin kasasından tabelayla birlikte düşerek yaralandı. Tabelanın altında kalan vatandaş, diğer sürücüler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, mobese kamerasına yansıdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
Seyir halindeyken reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten düştü

Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Türk Telekom Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü reklam tabelasını tutan bir kişi, dengesini yitirdi. Kimliği öğrenilemeyen vatandaş, tabelayla birlikte kamyonetten düştü. Tabelanın altında kalarak yaralanan vatandaşı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Yaralı, tabelanın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı mobese kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. reklam tabelası
  4. kamyonetten düştü

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