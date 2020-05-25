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Aktüel

Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:48:19 -
Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Sinan Borazan idaresindeki 01 BGE 69 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan indi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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