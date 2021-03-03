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Yerel Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Yerel

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:57:00 -
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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