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Yaşam Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!
Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 13:23:00 - 2024-03-24 13:23:47

Maltepe Zümrütevler’de seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Zümrütevler dağ yolunda bulunan bir kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark ederek yol kenarında duran araç sürücüsü araçtan indi. Otomobil bir anda alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler içinde yanan araba hurdaya dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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