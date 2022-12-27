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Aktüel Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Aktüel

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Adıyaman’da seyir halinde olduğu sırada aniden alev topuna dönen otomobilin sürücüsü canını son anda kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 22:19:00 - 2022-12-27 22:19:26

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında Eren Can U. idaresindeki 02 ABB 890 plakalı otomobil, biranda alev aldı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı.

Sürücü kendisini otomobilden dışarıya güçlükle attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alev topuna dönen otomobil, yapılan çalışmaların ardından söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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