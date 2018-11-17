Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobilin motoru yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü17 Kasım 2018 Cumartesi 17:44
Kastamonu’da Hisarardı Mahallesi Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi üzerinde seyir halindeki 37 SD 143 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede aracın motor kısmını kapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç soğutma çalışmalarının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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