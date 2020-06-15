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Aktüel

Seyir halindeki otomobil 40 metre uçurumdan yuvarlandı

Tekirdağ’da seyir halinde olan ve içerisinde 2 kişi bulunan otomobil 40 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:14:43 -
Seyir halindeki otomobil 40 metre uçurumdan yuvarlandı

Tekirdağ’da seyir halinde olan ve içerisinde 2 kişi bulunan otomobil 40 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı.


Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy Ayvasıl mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre Kamuran K (65) ve eşi Necla K (63), özel otomobili ile Süleymanpaşa İlçesinden Uçmakdere ‘ye doğru yola çıktı. Uçmakdere’de bulunan yamaç paraşütü atlama noktasına varan Kamuran K, önünde keskin virajı fark etmeyerek yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Otomobilin yuvarlandığını fark eden vatandaşlar kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri ve jandarmaya haber vererek, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki vatandaşları kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı.


Uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Kamuran K. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler otomobilin yuvarlandığı bölgeye inerek diğer yaralıyı da kurtardıktan her iki yaralıyı halat yardımı ile yukarıya çekti. Her iki yaralı hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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