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Yerel Seyif halindeki araçtan yılan çıktı
Yerel

Seyif halindeki araçtan yılan çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Seyif halindeki araçtan yılan çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kaputundan yılan çıktı. Sürücü panikleyip itfaiyeyi aradı; ekipler yılanı kaputtan alarak görenleri şaşırttı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki bir sürücü kaputtan çıkan yılanı görünce panik halinde aracını hemen sağ şeride çekip ekipleri aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince incelenen araçta kaputa gizlenen yılan dakikalarca süren çalışma sonrası çıkarıldı. Yaklaşık 70 santimetre boyundaki yılanı gören çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ise muhafaza altına alındı.

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