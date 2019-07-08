Seyidoğlu'ndan "Seydi Oğlu" açıklaması: Magandayla hiçbir bağımız yok

Bir süredir sosyal medyada ve bazı TV kanallarında yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu’nun sahibi çıktı” başlıklı haberlerin ve paylaşımların ardından Seyidoğlu Gıda Firması Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Trafik magandası Seydi Oğlu ile hiçbir bağımız yoktur” dedi.

Söz konusu haberde geçen firmanın isminin “Seydi Oğlu” olduğunu kendi markalarının ise “Seyidoğlu” olduğunu ifade eden Mehmet Göksu, “Haberlere konu olan darp olayında ismi geçen şahıslarının Seyidoğlu Gıda firmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığı gibi tamamen birbirinden bağımsız farklı kuruluşlardır. Seyidoğlu gibi ülkesinin geleceğine yatırım yapan 65 yıllık saygın bir marka ile şehir magandalarını bir tutmak asla mümkün değildir. Kamuoyunda isim benzerliği nedeniyle yaşanan bu üzücü durum hepimizi derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

“Hukuki süreç başlatacağız”

Söz konusu olayda adı geçen Hasan Sel ve Ağabeyi Hüseyin Sel isimli şahısların İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren ve ismi Seydi Oğlu olan bir baklava dükkânının sahipleri olduğunu aktaran Göksu, “Seydi Oğlu denen kurum tek şube ile faaliyet göstermekte. Seyidoğlu markasının ise Türkiye genelinde 50 ye yakın şubesi vardır. Markamızı taklit eden ve taklitçilik yaptığı gerekçesiyle açılmış ve devam eden bir dava da mevcuttur. Söz konusu şahısların ve kurumun Seyidoğlu markasıyla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantısı ne geçmişte ne de bugün olmamıştır. Bu olaydan sonra da biz de kendi markamızın adının bu çirkin olaya karışmasından dolayı bir mağduriyet yaşadık ve bunun hakkında da avukatlarımızla beraber görüşüp konuyla alakalı hukuki işlemleri başlatacağız” diye konuştu.