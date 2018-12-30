Seyidoğlu Gıda’dan yeni fabrika

Ekonomi Servisi

Helva Reçel üretimi yapan Seyidoğlu Gıda, 2018 yılında başlattığı yatırım ve istihdam çalışmalarını 2019 yılında da devam ettirecek.

2018 yılını yüzde 10 büyüme ile kapatan Seyidoğlu Gıda’nın Genel Müdür Mehmet Göksu, yeni yatırım müjdesi verdi. Göksu,“10 milyon TL yatırım ile inşaatına başladığımız fabrikamızda 2019 yılında üretime başlayacağız’’ dedi. Şirket, üretim kapasitesini iki katına çıkaran yeni yatırımla birlikte 30 ülkeye olan ihracatını 40 ülkeye, 400 olan ürün çeşidini de 500’e çıkarmayı hedefliyor.

Ekonomide yaşanan durgunluk ortamının 2019 yılı itibariyle sona ermesini beklediklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, ekonomik durgunluk var deyip yatırımdan vazgeçmediklerini, tam tersi yatırım ve istihdam seferberliğine hız verdiklerini kaydetti. İç piyasada yaşanan daralmayı ihracat ve Ar-Ge Çalışmalarıyla aştıklarını anlatan Göksu, “Yeni tesisle 2019 yılında yıllık üretimimizi 20 bin tondan 30 bin tona çıkaracağız. Daha önce hiç üretmediğimiz 50’ye yakın çeşidin üretimine başlayacağız. 8 bin metrekarelik kapalı alan kapasitemizi 16 bin metre kareye çıkaracağız. 150 yeni istihdam ile ülke ekonomimize katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Pekmez ve pasta üretecek

4 olan pekmez çeşidini 10’a çıkaracak olan Seyidoğlu, yeni tesisinde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerinin üretimini yapacak. Mehmet Göksu, “Geleneksel Osmanlı lezzetlerini yeni nesle sevdirmek için ‘Faydalı Tatlı’ sloganıyla sektörde büyük bir adım atarak früktoz ve glikoz şurubu içermeyen ürünler üretiyoruz” diye konuştu.

1.5 milyon liralık yatırımla ithalatın önünün kesilmesine katkı sağlayıp yerli ürünleri çocuklara sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Mehmet Göksu, “Pedagog ve çocuk gelişimi uzmanlarından da destek alarak ve çizgi film karakterlerini kullanarak, çocukların bu gıdaları daha eğlenceli tüketecekleri bir ürün serisi hazırladık. Çocuklar için ürettiğimiz Bandır Bandır adlı ürünümüze büyükler de rağbet gösteriyor” dedi.