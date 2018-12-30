THY- Euroleague
0553 313 94 23

Seyidoğlu Gıda’dan yeni fabrika

2018 yılında yüzde 10 büyüme sağlayan Seyidoğlu Gıda, yeni tesisinde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerinin üretimini yapacak.

30 Aralık 2018 Pazar 09:39
Seyidoğlu Gıda’dan yeni fabrika

 Ekonomi Servisi 

Helva Reçel üretimi yapan Seyidoğlu Gıda, 2018 yılında başlattığı yatırım ve istihdam çalışmalarını 2019 yılında da devam ettirecek.

2018 yılını yüzde 10 büyüme ile kapatan Seyidoğlu Gıda’nın Genel Müdür Mehmet Göksu, yeni yatırım müjdesi verdi. Göksu,“10 milyon TL yatırım ile inşaatına başladığımız fabrikamızda 2019 yılında üretime başlayacağız’’ dedi. Şirket, üretim kapasitesini iki katına çıkaran yeni yatırımla birlikte 30 ülkeye olan ihracatını 40 ülkeye, 400 olan ürün çeşidini de 500’e çıkarmayı hedefliyor.

Ekonomide yaşanan durgunluk ortamının 2019 yılı itibariyle sona ermesini beklediklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, ekonomik durgunluk var deyip yatırımdan vazgeçmediklerini, tam tersi yatırım ve istihdam seferberliğine hız verdiklerini kaydetti. İç piyasada yaşanan daralmayı ihracat ve Ar-Ge Çalışmalarıyla aştıklarını anlatan Göksu, “Yeni tesisle 2019 yılında yıllık üretimimizi 20 bin tondan 30 bin tona çıkaracağız. Daha önce hiç üretmediğimiz 50’ye yakın çeşidin üretimine başlayacağız. 8 bin metrekarelik kapalı alan kapasitemizi 16 bin metre kareye çıkaracağız. 150 yeni istihdam ile ülke ekonomimize katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Pekmez ve pasta üretecek

4 olan pekmez çeşidini 10’a çıkaracak olan Seyidoğlu, yeni tesisinde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerinin üretimini yapacak. Mehmet Göksu, “Geleneksel Osmanlı lezzetlerini yeni nesle sevdirmek için ‘Faydalı Tatlı’ sloganıyla sektörde büyük bir adım atarak früktoz ve glikoz şurubu içermeyen ürünler üretiyoruz” diye konuştu.

1.5 milyon liralık yatırımla ithalatın önünün kesilmesine katkı sağlayıp yerli ürünleri çocuklara sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Mehmet Göksu, “Pedagog ve çocuk gelişimi uzmanlarından da destek alarak ve çizgi film karakterlerini kullanarak, çocukların bu gıdaları daha eğlenceli tüketecekleri bir ürün serisi hazırladık. Çocuklar için ürettiğimiz Bandır Bandır adlı ürünümüze büyükler de rağbet gösteriyor” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:39
  1. Helva
  2. Reçel
  3. Seyidoğlu Gıda
  4. Seyidoğlu Gıda’nın Genel Müdür Mehmet Göksu
  5. Genel Müdür Mehmet Göksu
  6. Ar-Ge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu taştı
    1. Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu..
    2. Tantunici değil, zehir taciri
    3. Trump açıkladı: Önemli bir mesafe..
    4. Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    5. Süper Lig'in pes etmeyenleri
    6. 7,5 milyon yıllık fosiller..
    7. Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan..
    8. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    9. Guiza'nın eski eşi, Comolli'yi aradı!..
    10. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
    11. Burak Yılmaz serveti reddetti! İşte..
    12. Yerli silahlar rahatsız etti! Skandal..
    13. Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber..
    14. Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi
    15. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    16. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    17. Adeta 'rüzgar' gibi... Girip-çıkması..
    18. Asgari ücret bereketiyle yansıyacak
    19. Bakan Gül açıkladı: Gülen için..
    20. Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk..
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım