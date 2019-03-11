Seyhan Nehri'nde boğulan gencin cenazesi, aileyi birbirine düşürdü Adana'da 21 Ocak Pazartesi günü Seyhan Nehri’ne düştükten sonra cesedi 50 gün sonra bulunan Yunus Emre Kerse'nin naaşının, otopsi sonrasında annesi yerine eşine verilmesi üzerine, iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

Adana’da 50 gün önce Seyhan Nehri'ne düşen Yunus Emre Kerse’nin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kerse'nin cenazesi eşine verilince, aileler arasında gerginlik yaşandı. 21 Ocak Pazartesi günü Seyhan Nehri’ne düştüğü bildirilenYunus Emre Kerse (31) yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Kerse’nin cansız bedeni 50 gün sonra Karataş ilçesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri'nde bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morgu’na getirildi. Kerse’nin annesi ve kardeşleri Adli Tıp Kurumu morgu önünde sinir krizleri geçirdi. Yunus Emre Kerse'nin kardeşi Orhan Kerse, "Seyhan Nehri’ni arattırdık abime ulaşamadık. Abimin 3 tane çocuğu var intihar ettiğini düşünmüyorum" dedi. "Evde çocukları baba diye ağlıyor" Otopsisi tamamlanan Kerse’nin cenazesi eşi Burcu Kerse’ye verildi. Cenazenin kendilerine verilmesini isteyen Kerse'nin annesi ve kardeşleri sinir krizleri geçirerek Burcu Kerse’ye sert sözlerle tepki gösterdi. Anne Kerse cenazeyi kendi almak için gelini Burcu Kerse’ye “Oğlumu bana verin” diye yakardı. Burcu Kerse, “Evde çocukları da bekliyor baba diye ağlıyorlar babamı istiyorum getirin diyorlar” dedi. Burcu Kerse’nin cenazeyi kendinin defnetmek istediğini söylemesi üzerine anne Kerse sinir krizi geçirip bayıldı. Yunus Emre Kerse’nin cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye’ye götürüldü.

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