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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay oldu

Adana’da resmi olmayan sonuçlara göre Seyhan Belediye Başkanı, Millet İttifakı’nın CHP’li Akif Kemal Akay oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:44
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay oldu

Adana’da resmi olmayan sonuçlara göre Seyhan Belediye Başkanı, Millet İttifakı’nın CHP’li Akif Kemal Akay oldu.


Akay, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmasının ardından Seyhan Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi.


396 bin 672 seçmenin oy kullandığı Seyhan’da oyların yüzde 57,45’ini alan Akay, yüzde 38,41 oy alan Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Fikret Yeni’yi geride bırakarak Seyhan Belediye Başkanı oldu.



Akif Kemal Akay kimdir?


Adana’da 1950 yılında doğan Akif Kemal Akay, kimya yüksek mühendisi ve biyokimya uzmanı oldu. 1968’de 18 yaşındayken CHP’ye üye olan Akay, aynı zamanda CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı, Atatürkçü Düşünde Derneği İl Başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Akay, CHP’nin 25. Dönem Milletvekili Adayı da olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:44
  1. doğa

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