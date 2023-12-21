Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?

Gazetemiz yazarı tarihçi Mustafa Armağan, İslam şehidi Şeyh Sait'in, Mustafa Kemal ile münasebetleri hakkında dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Armağan'ın bugünkü yazısı...

Yakın tarihimizdeki bazı şahıs ve hadiseleri soğukkanlılıkla, akl-ı selimi kaybetmeden tartışmak neden bu kadar zor?

Oysa tarih hepimizin tarihi.

Diyarbakır’da bir bulvara isminin verilmesinden dolayı patlak veren ‘Şeyh Said haindi, değildi’ tartışması en az ‘Sultan Vahdettin hain miydi, kahraman mıydı?’ tartışması kadar gereksiz.

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Bunlar tarihe şöyle veya böyle mal olmuş şahsiyetler. Sevenleri kadar nefret edenleri de olabilir. Lakin Türkiye’de Kemalistler denilen bir kesim var ki, kendi sevmedikleri veya sevdiklerinin zorunlu olarak kabul edilmesini yalnızca istemiyor, adeta millete Olimpos dağından buyurmak istiyor. Bunun için de “tarihe emretmek” gibi akıl ve bilim dışı bir baskı yöntemine başvuruyorlar.

Oysa sevme ve sevmeme hakkı onlara mahsus değil ki. Bir millet içinde farklı görüşler, kesimler, çıkar çevreleri vb.nin olması demokratik millet olmanın en tabii tezahürüdür. Bunun aksi ancak diktatörlüklerde görülür ki, bizdeki Kemalistlerin en çok arzuladıkları şey, kendilerine milleti yeniden dizayn etme fırsatını tanıyacak bir diktatörlüktür. Nitekim 27 Mayıs darbesi gibi ellerine fırsat geçtiğinde bu dayatmaları nasıl uyguladıklarını anlatmama gerek yok.

Şeyh Said hadisesinin böylesine ateşîn bir tartışmaya yol açması –yakınlardaki Vahdettin tartışması gibi- bir taraftan iyi oldu, zira bu sayede yakın tarih yeniden gündeme geldi. Bu hararetli tartışma vesilesiyle bazı unutturulan gerçeklerin üzerini örten küller bir miktar savrulmuş oldu.

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