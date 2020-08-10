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Dünya

Şeyh Raid Salah'tan Mescid-i Aksa ile ilgili kritik uyarı

Siyonistlerin Mescidi Aksa'yı yıkma arzusunda olduğu uyarısında bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah,""Mescidi Aksa'yı tehdit eden tehlikeden korumanın yolu İsrail işgalinden kurtulmaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:27:00 -
Şeyh Raid Salah'tan Mescid-i Aksa ile ilgili kritik uyarı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, ev hapsinde tutulduğu Hayfa'daki evinden Youtube'ta kbir video yayınladı. Salah, "İşgal kuvvetleri Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyor dolayısıyla söz konusu işgalin Filistin topraklarında sürmesi Aksa'yı tehlikeye sürükler" ifadelerini kullandı.

"Mescidi Aksa'yı tehdit eden tehlikeden korumanın yolu İsrail işgalinden kurtulmaktır" diyen Salah, İsrail'in Aksa'yı işgal etmekte başarılı olduğunu ancak 18. yüzyıldan bu yana Süleyman Heykeli'ni kurmak çabasında başarılı olamadığına işaret etti.

Salah, şahsi faaliyetinin 90'lardan bu yana bir grup kişi ile birlikle Filistin'deki dini eserleri savunmak olduğunu, 1996'da Heykel'in bulunması için Mescid-i Aksa'da işgal güçlerinin kazı çalışmalarının fotoğraf ve görüntülerle belgelendiğini ardından olayın basın toplantısı yapılarak büyük ses getirdiğini hatırlattı.

Şu an için ev hapsinde tutulan Salah'ın birinci derece akrabaları dışında kimseyle görüşmesine izin verilmiyor.

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