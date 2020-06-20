Şeyh İmam'ın eserleri çeyrek asırdır Tunuslu gençlerin dilinde

TUNUS (AA) - MERVA ES-SAHİLİ - Arap dünyasına 1970'li yıllarda damga vuran şarkılar yapan Mısırlı şarkıcı ve bestekâr Şeyh İmam'ın eserleri (İmam Muhammed İsa) çeyrek asırdır Tunuslu gençlerin dilinden düşmüyor.

Özgürlük savunucusu ve politik müziğin temsilcisi Mısırlı sanatçı, vefatının 25. yılında Tunuslu gençler tarafından anılıyor.

Ülkesinde, dönemindeki baskıcı ve otoriter yönetime karşı çıkan Şeyh İmam'ın 1995 yılındaki ölümünün üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen şarkıları hala Arap dünyasında dillendiriliyor.

Bestekârın eserleri, 2012'de kurulan Şeyh İmam'ı Sevenler Kulübü tarafından başkent Tunus'taki Mesar adlı kültür merkezinde düzenlenen konserlerle dinleyicilerle buluşuyor.

Hürriyet ve devrim sanatçısı olarak bilinen görme engelli sanatçı en çok bilinen şarkılarıyla yad ediliyor.

Konserlerde dinleyiciler sandalyelere değil yerlere oturuyor. Bu şekilde samimi bir ortam oluşturulurken dinleyicilerden isteyenlerin şarkılara eşlik edebilmeleri için girişte katılımcılara söylenecek şarkıların sözleri veriliyor.

Şeyh İmam'ın, "Saraylarınızı tarlaların üzerine dikin" ve "Ey Filistinli Kız" gibi en bilindik şarkılarının yanında birçok eseri okunuyor.

- "Her çarşamba konser düzenliyoruz"



Kulüp yöneticilerinden Ömer bin İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır Mesar Kültür Merkezi'nde her çarşamba Şeyh İmam'ın eserlerinden oluşan konserler düzenlendiğini ancak son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buna bir süre ara verildiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından konserlerin yeniden başladığını aktaran İbrahim, sanatçının ölümünün 25'inci yılı nedeniyle sadece eserlerinin değil kendisinin de yad edildiğini belirtti.

İbrahim, Şeyh İmam'ın, eserlerinde içinde bulunduğu toplumun acılarını, sıkıntılarını dile getiren gerçek bir sanatçı olduğunu, zulüm ve zorbalığa daima karşı çıkarak, hükümetinin yanlış politikalarını eleştirmekten geri durmadığını söyledi.



- Âmâ özgürlük savunucusu

2 Temmuz 1918'de Mısır'da dünyaya gelen Şeyh İmam, bebekken gözlerini yitirince hayatını âmâ olarak devam ettirdi.

Şeyh İmam yaptığı şarkılarla 70'li yıllarda kapitalizme yönelen Mısır'da yaşanan ekonomik durumu eleştirdi.

Bunun yanı sıra eserlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgaliyle sonuçlanan 1967'deki "Altı Gün Savaşı"nı ve sonrasında Mısır'ın siyasi durumunu ve dönemin Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın İsrail'le imzaladığı Camp David anlaşmasını eleştiren ifadeler kullanıyordu.

Eserlerindeki dili Mısır yönetiminin hoşuna gitmeyince Şeyh İmam, Enver Sedat yönetimi döneminde hapse atıldı. Kader arkadaşı Mısır'ın ünlü halk şairi Ahmed Fuad Necm ile hapis yatan Şeyh İmam, Enver Sedat'ın ölümünün ardından 1981 yılında yine arkadaşıyla serbest bırakıldı.

Birçok esere imza atan sanatçı, 7 Haziran 1995'te hayata gözlerini yumdu.