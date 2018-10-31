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Şeyh Faysal'dan Türkiye hamlesi!

Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım bin Muhammed Al Sani, Türkiye'ye yatırım ortamını görmeye gelecek.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:01
Şeyh Faysal'dan Türkiye hamlesi!

"Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı" (MILIPOL Katar 2018) kapsamında Katar'a gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım bin Muhammed Al Sani'yle toplantı yaptı.

Katar'dan Türkiye'ye yatırım dalgası 

Dere, Türkiye'deki yatırım ortamını ve fırsatları Katarlılara anlatarak kardeş Katar yatırımcısını Türkiye'ye davet ettiklerini kaydetti.

"10-15 fabrika kurma amacımız var''

Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım bin Muhammed Al Sani daha önce "10-15 fabrika kurma amacımız var. Türkiye'nin ürettikleri ürünler çok kaliteli, şaşırdım açıkçası, hem abluka döneminde gelen ürünler hem de gezdiğimiz fabrikalarda gördüklerimiz çok kaliteli üretimler, bu kadar kaliteli ürünler üretildiğini bilmiyorduk." açıklamasında bulunmuştu.

İkili ilişkiler konuşuldu

Katar Başbakanı'na fuardaki Türk firmalarını ziyaretinde eşlik eden Dere, Katar Emiri'nin kardeşine ait şirketi de ziyaret ederek kendisini çeşitli yatırımlar kapsamında Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı, ayrıca fuar dolayısıyla bir araya geldiği Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi ile ikili ilişkileri ele aldıklarını sözlerine ekledi.

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VERİMLİ VE OLUMLU GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İki ülke liderlerinin 2016 yılında çeşitli hedefler belirlediğini hatırlatan Dere, 2 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefinin gerisinde olduklarını belirtti.

Muhsin Dere, fuar vesilesiyle ziyaret ettikleri Katar'da söz konusu hedefleri gerçekleştirebilmek için neler yapılabileceğine dair verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:01
  1. Şeyh Faysal bin Kasım bin Muhammed Al Sani
  2. katar
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