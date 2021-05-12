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Dünya Şeyh Ahmed Yasin: İsrail 2027'de yok olacak
Dünya

Şeyh Ahmed Yasin: İsrail 2027'de yok olacak

Terörist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in işgalci İsrail'in düzenlediği suikastta hayatını kaybetmeden önce bir röportajda söylediklerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:02:00 -

İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in işgalci İsrail'in düzenlediği suikastta hayatını kaybetmeden önce bir röportajda söylediklerini akıllara getirdi.

Şeyh Ahmed Yasin, terörist İsrail'in varlığına ilişkin "Ben diyorum ki İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde bir varlığın olmayacağını söylüyorum." demişti. Gazetecinin 'Neden bu tarih?' sorusuna ise Şeyh Ahmed Yasin, “Çünkü ben Kuran-ı Kerime inanıyorum. Kuran, milletlerin her 40 yılda bir değiştiğini söylüyor bize." yanıtını vermişti.

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Yorumlar

hasan

işimiz müneccimlere kaldı yani.
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Deist

Bu cahilliğinizle adamlara bir şey olmaz
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