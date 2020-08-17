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Aktüel

Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 23:09:09 -
Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Seydişehir-Beyşehir yolu Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, Harun Gülpınar idaresindeki 42 ACS 568 plakalı hafif ticari araç ile 42 ZG 973 plakalı Adem Uğurlu'nun kullandığı kamyon çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile 42 ACS 568 plakalı araçta bulunan Mustafa Çağlak yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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