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Aktüel

Seydişehir’de denetimler sürüyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:11:29 -
Seydişehir’de denetimler sürüyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sürüyor.


İlçe merkezinin yanı sıra kenar mahallelerde de denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve izinli olup ta maske takmayan kişiler hakkında işlem yaptı. Kuzenleri ile birlikte motosikletleri ile dışarı çıkan Muhammet Üzeyir S. (16) polisi görünce kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Yaşı küçük şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, yasağa uymamak ve kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı.


İlçede Ramazan Bayramının birinci günü 67 araç ve 75 kişinin kontrol edilerek 14 kişi hakkında tutanak tutulduğu, 25 bin lira idari para cezası uygulandığı, 4 aracında trafikten men edildiği öğrenildi.

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