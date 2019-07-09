Seydioğlu baklavalarının sahibi Hasan Sel kimdir? Hasan Sel ne kadar ceza aldı?

Hasan Sel kimdir? sorusu gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hasan Sel şu anda Seydioğlu Baklavalarının üçüncü kuşak işletmecisidir. Yaşanan olaydan sonra Hasan Sel kimdir sorusu gündemde yerini aldı. Peki Pendik'te trafik terörü estiren Hasan Sel kimdir? İşte ayrıntılar...

Pendik'te E-5'te dün meydana gelen olayda emniyet şeridinde ilerleyen Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi olduğu ortaya çıkan Hüseyin ve Hasan Sel kendisine yol vermeyen aracın önüne aniden geçerek durdu. Daha sonra içerisinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın dikiz aynasını kıran Hüseyin Sel otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Şirketin sahiplerinden trafik terörü estiren Hüseyin Sel yaptığı yazılı açıklamada saldırma değil olayı yatıştırma var denilerek "ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına gitme gayreti içinde" olduğu vurgusu yapıldı. Pendik’te trafikte yol verme kavgası nedeniyle hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Hasan Sel'in ehliyetine el konularak, bin 110 TL para cezası kesildi.

Hasan Sel kimdir?

Hasan Sel, Seydioğlu Baklavalarının sahibidir. Hasan Sel ayrıca milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin de sahibi.

1951 yılında Hacı İhsan Sel tarafından kurulan Seydioğlu Baklavalarının şu anda üçüncü kuşak torunları Hasan ve Hüseyin Sel tarafından yönetilmekte.

1998 yılında perakende baklava satışına başlayan Seydioğlu Baklavaları, şu anda 1 fabrika satış mağazası ve 5 şubeyle birlikte hem perakende satıyor. Aynı zamanda birçok ülkeye ihracat yapmakta.