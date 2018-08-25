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seydikemer’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:50
seydikemer’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi’ndeki ormanlık alana kenevir ekildiğini belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 kilo 100 gram esrar ile 300 kök Hint keneviri ele geçirildi ve İ.D. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:50
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