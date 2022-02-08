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Aktüel Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti?
Aktüel

Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti?

Nakşibendi tarikatı Şeyle Seyda Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerii sağlık sorunları nedeniyle tedavi için İstanbul’a gelmişti. Her hafta cumartesi akşamı sohbet veren Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri iki haftadır sohbeti Feyzullah Konyevi veriyorum. Peki Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 15:48:00 - 2022-02-08 15:49:47
Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti?

Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti? Muhammed Konyevi Hazretleri karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kevser Eğitim Vakfından yapılan açıklamada “Seyda Hazretlerinin karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı oluşmuştur. Tedavisine başlanmıştır. Şu an İçin Seyda Hazretlerinin Genel durumunda herhangi bir sıkıntı mevcut değildir. Malum hastalık ile ilgili Doktorlarımız tedavi sürecine başlamış ve tedavisinde de iyiye gidiş olacağını düşünmekteler. Bu süreçte siz kardeşlerimizden. Dua etmeniz ve *bu mevzuyu özellikle sosyal medyada yayılmasına müsade etmemenizi* rica ediyoruz  Allahuzülcelal Seydamıza Şafi ismi hürmetine şifa nasip eylesin. Dualarınızı bekliyoruz”. denilmişti. 

Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti?

Nakşibendi tarikatı Şeyle Seyda Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri’nin vefat ettiği açıklandı.

Muhammed Konyevi kimdir? Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin hayatı
Muhammed Konyevi kimdir? Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin hayatı

Biyografi

Muhammed Konyevi kimdir? Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin hayatı

 

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