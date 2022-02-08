Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti? Muhammed Konyevi Hazretleri karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kevser Eğitim Vakfından yapılan açıklamada “Seyda Hazretlerinin karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı oluşmuştur. Tedavisine başlanmıştır. Şu an İçin Seyda Hazretlerinin Genel durumunda herhangi bir sıkıntı mevcut değildir. Malum hastalık ile ilgili Doktorlarımız tedavi sürecine başlamış ve tedavisinde de iyiye gidiş olacağını düşünmekteler. Bu süreçte siz kardeşlerimizden. Dua etmeniz ve *bu mevzuyu özellikle sosyal medyada yayılmasına müsade etmemenizi* rica ediyoruz Allahuzülcelal Seydamıza Şafi ismi hürmetine şifa nasip eylesin. Dualarınızı bekliyoruz”. denilmişti.

Seyda Muhammed Konyevi vefat mı etti?

Nakşibendi tarikatı Şeyle Seyda Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri’nin vefat ettiği açıklandı.