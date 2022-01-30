Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl? Seyda Muhammed Konyevi nerede tedavi görüyor?

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Konya şubesi Şeyhi Muhammed Konyevi Hazretelri her hafta cumartesi günü sosyal medya üzerinden sevenlerine sohbeteler vermekte. Muhamed Konyevi k.s.v) bu haftaki cumartesi sohbetlerini halifesi aynı zamanda evladı olan Feyzullah Konyevi hazretleri yaptı. Cumartesi sohbetlerini yapmayan Allah dostlarından Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin sağlık durumu da merak edilmeye başlandı. Kevser Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu da Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl?

Kevser Eğitim Vakfından yapılan açıklamada “Seyda Hazretlerinin karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı oluşmuştur. Tedavisine başlanmıştır. Şu an İçin Seyda Hazretlerinin Genel durumunda herhangi bir sıkıntı mevcut değildir. Malum hastalık ile ilgili Doktorlarımız tedavi sürecine başlamış ve tedavisinde de iyiye gidiş olacağını düşünmekteler

Bu süreçte siz kardeşlerimizden. Dua etmeniz ve *bu mevzuyu özellikle sosyal medyada yayılmasına müsade etmemenizi* rica ediyoruz Allahuzülcelal Seydamıza Şafi ismi hürmetine şifa nasip eylesin. Dualarınızı bekliyoruz”. denildi.

Seyda Muhammed Konyevi nerede tedavi görüyor?

Seyda Muhammed Konyevi hazretlerinin sevenleri sosyal medyadan “Seyda hz'ni tedavi süreci için İstanbul'a uğurladık. Allahu Zülcelal acil şifalar versin.En kısa sürede salimen şifa ile dönmesi duası ile.” diyerek paylaşımlarda bulunmakta.