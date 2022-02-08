Konya'da irşad hizmetini sürdüren Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye kolunun Konya şubesi Şeyhi Seyda Muhahammed Konyevi hazretleri vefat etti.Seyda Muhammed Konyevi'nin evladı Feyzullah Konyevi geçen hafta yaptığı açkılamada, “Durumu her zamankinden çok farklı değil. Çok az da olsa bir canlılık hissediliyor. Yorgunluk hali, halsizlik hali sürekli var. Karaciğerinden dolayı özellikle. Tanı bir hafta önce konuldu. Korona testi pozitif çıktığı için tedavi yapılamıyor. Tedavinin yapılabilmesi için kovid testinin negatif çıkması lazım. İki günde bir test yapılıyor. Negatif çıkana kadar. İnşaallah dua edin. Testi negatif çıkar çıkmaz, doktorların öngördüğü ilaç tedavisi ile tedaviye başlanılacak.” demişti. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Nakşibendi tarikatının Şeyhlerinden Seyda Muhammed Konyevi (k.s.a) vefat ettiği açıklandı.

Seyda Muhammed Konyevi ne zaman defnedilecek?

Seyda Muhammed Konyevi hazretlerinin vefat ettiğini öğrenen milyonlarca seveni yasa boğulurken, bir yandan da Seyda Muhammed Konyevi’nin cenaze töreni ne zaman olacağı merak ediliyor. Seyda Muhammed Konyevi’nin ne zaman defnedileceği açıklanmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin soyundan olan Seyda Hazretlerinin cenaze töreni programı belli olur olmaz detaylar burada yer alacaktır. Seyda Muhammed Konyevi (k.s) hizmet faaliyetini sürdürdüğü Konya'da (Reyhani Köyü) toprağa verilecek. Sultan Reyhani Camii'nin adresi; Büyükkayacık, Eski Ankara Cd. No:23, 42250 Büyükkayacık Osb / Selçuklu / Konya-Sultan Reyhani Camii.