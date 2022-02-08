Seyda Muhammed Konyevi (k.s) hastalığı neydi? Muhammed Konyevi ölüm nedeni ne?

Kevser Eğitim Vakfından yapılan açıklamada “Seyda Hazretlerinin karaciğerinde iltihaplanma rahatsızlığı oluşmuştur. Tedavisine başlanmıştır.” denilmişti. Seyda Muhammed Konyevi’nin evladı aynı zamanda halifesi olan Feyzullah Konyevi yaptığı açkılamada, “Durumu her zamankinden çok farklı değil. Çok az da olsa bir canlılık hissediliyor. Yorgunluk hali, halsizlik hali sürekli var. Karaciğerinden dolayı özellikle. Tanı bir hafta önce konuldu. Korona testi pozitif çıktığı için tedavi yapılamıyor. Tedavinin yapılabilmesi için kovid testinin negatif çıkması lazım. İki günde bir test yapılıyor. Negatif çıkana kadar. İnşaallah dua edin. Testi negatif çıkar çıkmaz, doktorların öngördüğü ilaç tedavisi ile tedaviye başlanılacak.” demişti.