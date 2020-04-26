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Gündem

Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan şehirlerarası seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin konuştu.

2020-04-26 15:59:00 -
Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirlerarası seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin sinyal verdi.

Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Ersoy, "İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak" dedi.

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