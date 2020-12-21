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Yaşam Seyahat yasağı olan ülkeler hangisi? Türkiye ile hangi ülkeler arasında seyahat yasağı var?
Yaşam

Seyahat yasağı olan ülkeler hangisi? Türkiye ile hangi ülkeler arasında seyahat yasağı var?

Uçuş yasağı olan ülkeler | Koronavirüs salgınında yeni bir mutasyonun İngiltere'de ortaya çıktığı bildirildi. Bu sebeple Türkiye bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi. Peki, hangi ülkelere seyahat yasağı var? | Seyahat yasağı olan ülkeler? | Uçuş yasağı olan ülkeler?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:14:00 -
Seyahat yasağı olan ülkeler hangisi? Türkiye ile hangi ülkeler arasında seyahat yasağı var?

Tüm dünyada koronavirüsün yeni mutasyonuyla ilgili panik yaşanıyor. Hal böyle olunca mutasyonunu görüldüğü İngiltere ile pek çok ülke ulaşımını durdurdu. Peki, Türkiye’den İngiltere’ye gitmek yasak mı?

Seyahat yasağı olan ülkeler hangisi? Türkiye ile hangi ülkeler arasında seyahat yasağı var?

Türkiye bazı ülkelere uçuş yasağı getirdi. Konu hakkında açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca, “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” dedi.

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