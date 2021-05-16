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Gündem Seyahat yasağı hafta içi serbest mi? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Gündem

Seyahat yasağı hafta içi serbest mi? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman serbest ne zaman yasak? Hafta sonları şehirlerarası seyahat yasağı var mı? soruları 29 Nisan’da başlayan tam kapanma uygulamasının 17 Mayıs’ta sona erecek olmasıyla birlikte merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs’tan sonraki süreçte uygulanacak yeni korona tedbirlerini duyurdu. İçişleri Bakanlığı yeni genelge sonrası şehirlerarası seyahat yasağı da bir hayli merak ediliyor oldu. Peki şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı hafta içi serbest mi? Kademeli normalleşmede şehirlerarası seyahat yasağı nasıl yapılacak? İşte seyahat yasağı son dakika gelişmesi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:43:00 - 2021-05-16 12:49:40
Seyahat yasağı hafta içi serbest mi? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan 'kademeli normalleşme' genelgesine göre; hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu ise Cuma 21.00- Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Seyahat yasağı kalktı mı?

Şehirler arası seyahat yasağı son dakika gelişmeleri: Şehirlerarası seyahat nasıl yapılacak? Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas, ancak belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşların, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecek.

Vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olacak. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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