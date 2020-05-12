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Aktüel

Seyahat kısıtlamasının kalktığı Ordu’da polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 il için şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından Ordu’nun giriş ve çıkışlarında gece yarısından itibaren polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:55:31 -
Seyahat kısıtlamasının kalktığı Ordu’da polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 il için şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından Ordu’nun giriş ve çıkışlarında gece yarısından itibaren polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ’a giriş ve çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığı bildirdi. Saat 00.00 itibariyle Ordu’nun giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, seyahat yasağına ilişkin sürdürdükleri uygulamayı sonlandırarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde rutin asayiş ve trafik uygulamalarına devam etti. Yasağın uygulamaya ilk konulduğu zaman 31 ilde uygulanan ve geçtiğimiz günlerde de 7 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 15 ilde daha seyahat sınırlandırılması devam ediyor.


Öte yandan il dışından gelen sürücüler, korona virüsle mücadele kapsamında şuana kadar gerekli izinleri alarak seyahat ettiklerini belirterek, alınan kararların yerinde olduğunu ifade etti.

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