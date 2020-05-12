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Seyahat kısıtlaması kalktı, Tekirdağ - Edirne il sınırında araç yoğunluğu oluştu

Yaklaşık 1 ayı aşkın süredir giriş ve çıkışlara kapatılan Tekirdağ-Edirne il sınırı, seyahat kısıtlamasının kaldırılması sonrası sürücülerin akınına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 03:53:17 -
Seyahat kısıtlaması kalktı, Tekirdağ - Edirne il sınırında araç yoğunluğu oluştu

Yaklaşık 1 ayı aşkın süredir giriş ve çıkışlara kapatılan Tekirdağ-Edirne il sınırı, seyahat kısıtlamasının kaldırılması sonrası sürücülerin akınına uğradı.


Korona virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan Tekirdağ - Edirne il sınırında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından seyahat kısıtlaması sona erdi.


Jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerine devam ettiği Haliç Mahallesi’ndeki Tekirdağ - Edirne sınır kontrol noktasında, araç yoğunluğu görüldü. Sınıra akın eden vatandaşlar Cumhurbaşkanının açıklamasına sevindiğini ifade etti.


Keşan’dan sınıra gelen taksici Yılmaz Umanç, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan memnunuz. Keşan’dan Hayrabolu’ya müşteri götürüyorum. Yollarımızın açılmasının ardından inşallah piyasalar hareketlenecek. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Vatanımız, milletimiz, dünyamız en kısa zamanda kurtulur bu virüsten de inşallah hepimiz refah ve huzura kavuşuruz” diye konuştu.

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