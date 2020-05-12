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Aktüel

Seyahat kısıtlaması kalktı Adana’da hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 ile giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırmasının ardından, Adana gişelerinde 24.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:50:40 -
Seyahat kısıtlaması kalktı Adana’da hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 ile giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırmasının ardından, Adana gişelerinde 24.00 itibariyle hareketlilik başladı.


Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getirilen 9 ilin yasağının kalktığını açıkladı. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da 24.00 itibariyle giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla beraber Tarsus- Mersin- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana gişelerinde hareketlilik başladı.


Özel maske ve koruyucu elbise giyen polis ekipleri, şehre girecek olan vatandaşlarının ateşlerini ölçüp kontrol etti. Ardından ateşleri normal çıkan vatandaşları şehre girişine izin verildi.

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