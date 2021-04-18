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Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat belgesi gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Şehirler arası seyahat yasağı sonrasında seyahat belgesi alma ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Seyahat izin belgesi için başvuru e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:22:00 -
Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Şehirler arası seyahat yasağı getirilmesinin ardından seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu sık sık araştırılmaya başlandı. Şehirler arası yolculuk yapacak olanlar, seyahat izin belgesi alma ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama gelirken uçakla, otobüsle veya özel araçla seyahat edilebilir mi konusuna açıklık getirilirken seyahat izin belgesi alma işleminin nasıl ve nereden yapılacağının ayrıntıları da netleşti.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Özel araçla seyahat edilebilir mi ve seyahat izin belgesi alma ekranı vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağında en çok araştırdığı konular arasında geliyor. E-Devlet ekranından temin edilebilen seyahat izni hakkında tüm detayları haberimizde derledik. İşte seyahat yasağı ile ilgili merak edilen soruların cevapları ve seyahat izin belgesi alma ekranı

Seyahat izin belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen seyahat yasakları durumunda talep edilen belgelerden birisidir. Polis ya da jandarma ekiplerinin seyahat eden kişiden talep edebileceği seyahat izin belgesi, E-Devlet üzerinden kolayca alınabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan kişiler ise ALO 199 hattını arayarak bu belgeyi alabilecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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