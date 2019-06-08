Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki, Şevval orucunu kaza orucuyla beraber tutmak caiz midir? İşte yanıtı...

Şevval orucunu kaza orucuyla beraber tutmak caiz midir?

Ramazandaki tutmadığınız oruçlarınızın kazasını, şevval ayında tutmanızda dinen sakınca yoktur.

Şevval ayı bir kısım dinî olayları hatırlatan özel bir aydır. Önce hac hazırlığını hatırlatır bu ay. Ramazan'dan sonraki aylar zaten hac ayları sayılır. Hacı adaylarımız tatlı bir heyecanla yol hazırlığına girerler, yola çıkıncaya kadar da meraklı sorular sorar, hac ibadetlerini kusursuz yapmak için bilgi toplamaya çalışırlar.

Tabii, şevval ayının bir de kendine mahsus orucu olduğunu da unutmazlar. Hem öyle oruç ki, bu ayda altı gün oruç tutan, sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur, bir sene nafile oruç mükafatına kavuşabilirler. Alimlerimiz, şevval ayında tutulan altı günlük orucun bütün sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olmasını izah ederken diyorlar ki:

- Ayette her iyiliğe on sevap verileceği bildirilmiştir. Otuz Ramazan'ı tutan bu sebeple üç yüz sevap almış olur. Ramazan'dan sonraki şevvalde altı günü de tutan, onardan altmış sevap alınca üç yüz altmış eder. Yani bir senelik nafile oruç...

Bu kadar az oruca o kadar çok sevap olur mu? Bu soruya cevap olarak deniyor ki:

- Kimse kendi cimriliğini sonsuz cömertlik ve ikramın sahibi Rabb'imizin cömertliğiyle kıyaslamasın. İnsanlar yeter ki niyetlerini halis tutsunlar, rahmeti gazabını geçmiş olan Rabb'imiz kullarını hep affetmek istemekte, kullarının az ameline çok mükafatları bunun için ihsan etmektedir.

Şevval orucunun kefaret orucu gibi arka arkaya, yani bitişik tutulması da gerekmez. Ay içinde belli aralıklarla da tutulabilir. Ancak, Ramazan içinde mazeretlerinden dolayı tutamadığı oruç borcu olanlar, önce borçlarını tutsalar yanlış yapmış olmazlar. Önce kaza borçlarını tutup bir an evvel farz oruçlarının borcundan kurtulmuş olmaları daha uygun düşer. Bundan sonra fırsat bulurlarsa altı gün şevval orucuna da niyet edebilirler. Kaza orucu sebebiyle yetiştiremezlerse şevval ayında yine de oruç tutmuş olurlar.

Kaynak:sorularlaislamiyet