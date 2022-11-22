Sevsinler sizin emperyalizm karşıtlığınızı! Çamur medyasının maskesi yine indi

Sözde emperyalist karşıtı geçinen solcu BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik mücadelesinde kalıplarını belli eden saçma sapan bir tutum sergiledi. Terör örgütü PKK/YPG’nin İstiklal Caddesi’nde patlattığı bombayı AK Parti’nin tiyatrosu olarak servis eden Cumhuriyet ve BirGün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD açıklamasına sırtını döndü. Sözcü de kısmen doğru manşet atsa da Soylu’ya gereken desteği veremediği gibi terör örgütlerine yeterli tepkiyi de gösteremedi.

Söz konusu gazetelerin tutumu Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, gazetelerin İstiklal’deki saldırıdan sonra attığı manşetlerle, dünkü Gaziantep saldırısı nedeniyle bugün attıkları manşeti kıyasladı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

14 Kasım’da Süleyman Soylu, “Terörü kim besliyorsa, Taksim’deki bombayı patlatan odur.” dedi. Akit gazetesinin ertesi gün 15 Kasım’da manşetinde bu açıklama. Hiç kimseden korkmadı Akit, Amerika falan dinlemeden manşete koyduk. Sözcü bugün, “Amerika’yı dinlemeyin, vurun” diyor. Doğru söylüyor. Peki Süleyman Soylu ABD açıklamasını yaptığı zaman Sözcü Soylu’ya destek verdi mi? “Evet, doğru söylediniz, Soylu’ya destek veriyoruz” dedi mi? Akit dedi. Sözcü gene bir nebze. Diğer gazetelerin yanında belki Sözcü’nün elini öpmek lazım. Sözcü’nün hakkını yemeyelim, küçük bir haber yapmış yine.

BirGün gazetesi, “Her bir bomba yıkım demektir. Daha çok bomba ve silah sadece ölüm getirdiği gibi hiçbir sorunu da çözmedi. Çözüm savaş politikalarının reddedilmesidir. Emperyalizm savaş dedi.” Taksim’de bomba patlatıldığı zaman Süleyman Soylu, “Bunun arkasında kim var, biliyoruz” diyor. O tarihte BirGün gazetesi, “Emperyalizm bomba dedi, savaş dedi, siviller de öldürülsün dedi” diye bir başlık atmıyor. Bunu PKK’lılar bugün köşeye sıkışınca atıyor. 15 Kasım’da ne dedi BirGün, “Bu kez olmayacak, korkutamazsınız.” Kime diyor bunu? Amerika’ya mı? Hayır. Türk hükümetine, Tayyip Erdoğan’a diyor. Diyor ki, “2015’te benzer bir şey yaşandı. Biz şimdi bunun benzerini yaşayıp seçimde vereceğimiz oyu değiştirmeyeceğiz” diyor. Sanki Taksim’deki bombayı hükümet yapmış gibi bu başlığı atabiliyor. Emperyalizme, Amerika’ya posta koyan Süleyman Soylu’nun açıklamaları nerede? Köşede… “Süleyman Soylu’dan karışık açıklamalar” demiş. Ortaya karışık salata söylemiş sanki.

Cumhuriyet gazetesi bugün, “PKK/YPG’li teröristin roketli saldırısında bir çocuk ve öğretmen şehit oldu” diye kınıyorlar. Halbuki bu gazetede yazılar kaleme alan Barış Terkoğlu, Pehlivan şu bu iki gün önce, “Taksim’deki bombayı patlatan İdlib’den” diyordu. İdlib, Türk hükümetinin, Türk askerinin daha çok hakim olduğu ve Suriyeli mazlum insanları korumak için briket evlerin yapıldığı bir alan. “İdlib’den geldi o terörist” diye senaryolar yazıyorlardı. Şimdi Gaziantep’e, Kilis’e atılan bombalar nereden geldi? 15 Kasım’da ne demişti Cumhuriyet gazetesi? “Terör saldırılarıyla kurguya taviz yok.” Kurgu yapılıyormuş. Bir dizayn yapılıyormuş. Seçim için seçmen bir yere yönlendiriliyormuş. Hüseyin Baş’a altılı masadan onay çıkmamış, onda haber değeri görüp birinci sayfaya koyuyorlar. Süleyman Soylu’nun Amerika’ya posta koyan açıklaması var mı?