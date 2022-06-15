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Aktüel Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Aktüel

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Ordu'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğraşan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 21:29:00 -
Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde sevmek istediği köpeğin saldırısına uğraşan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaledere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yürüyen Yakup Selim Dağdeviren, bir iş yerinin önünde duran köpeği sevmek için yaklaştı.

Aniden saldırarak çocuğu belinden ısıran köpek, olay yerinden uzaklaştı.

Ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı.

Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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