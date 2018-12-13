Sevmek için yaklaştığı köpekler tarafından yaralandı
Hatay’ın Erzin ilçesinde yolda sevmek istediği sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.13 Aralık 2018 Perşembe 17:32
Hatay’ın Erzin ilçesinde okuldan çıkan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Beren Kunt, yolda yatan sokak köpeğini sevmek istedi. Ancak arkasından gelen başka bir sokak köpeği küçük kıza saldırdı. Köpeğin saldırısı sonucunda 8 yaşındaki Beren Kunt yüzünden yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtarılan küçük kız olay yerine çağrılan ambulans ile Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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