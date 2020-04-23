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Siyaset

Şevki Yılmaz'dan dikkat çeken '23 Nisan' mesajı: Her milletvekili halifeye bağlılık yemini etmişti

Milli Görüş'ün simge isimlerinden eski milletvekili Şevki Yılmaz, 23 Nisan dolayısıyla paylaştığı mesajda, Birinci Meclis'in dualarla açıldığını, Meclis'te ayet yazılı olduğunu ve tüm milletvekillerinin halifeye bağlılık yemini ettiğini hatırlattı.

2020-04-23 15:03:00 - 2020-04-23 15:35:09
Şevki Yılmaz'dan dikkat çeken '23 Nisan' mesajı: Her milletvekili halifeye bağlılık yemini etmişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Twitter adresinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Cihan Devletimizin Payitahtı İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın (Milletvekilleri Meclisi) tedbiren Ankara’ya naklinin 100. yılında Milli Mücadele Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmetle, İslam Dinimizin ve Vatanımızın düşmanlarını lanetle anıyoruz” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Yüz yıl evvel İstanbul’dan Ankara’ya tedbiren nakledilen Millet Meclisimiz, 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınan Namazdan sonra tekbirlerle salavatı şerifelerle dualarla açıldı! Ve her Milletvekili İslam Nizamına ve Halifeye bağlı kalacağına yemin ettiler!” açıklamasında bulundu.

İlk Meclis’te dini unsurların önde olduğunu vurgulayan Yılmaz, “23 Nisan 1920’de açılan Millet Meclisimizi Sakalı Şerif, Tevhid Sancağı ve Ay Yıldızlı Bayrağımız süslüyordu! Ve Meclisimizin duvarında Arabça ‘Ve emruhum şura beynehüm!’ (Onların işleri İstişareyledir!) Ayeti Kerimesi yazılıydı!” vurgusunda bulundu.

İşte Yılmaz'ın paylaşımları:

 

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Yorumlar

mert

meclis aslına uygun bir şekilde dualarla niyazlarla açılmalıdır,batı uşağı azgın azınlığın karşısında eziklikten vazgeilmelidir
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milli görüş

Keşke halifelik olsaydı
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