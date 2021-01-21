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Gündem Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!
Gündem

Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:06:00 - 2021-01-21 23:19:32
Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 

  • Mazlum coğrafya işgal altındayken Bel’amlar niçin hedef saptırıyor?

  • Kim bu bel’amlar?

  • Kim bu saldırganlar ve amaçları ne?

  • Türkiye’de deizm ve şirk yaygınlaşıyor mu?

  • Günümüzün modern müşrikleri kimler?

  • Tevhid kavramı ve önündeki engeller neler?

  • Kur’an ve Sünnet neden hedefte?

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=t1as25t7fNg&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

anadolu

hocam agzına saglık allah sana hayırlı uzun ömür versin ümetin sesi sessiz yıgınların sesisin
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Sacid Mutlu

Fakirin ekmeğini büyütün.. DURUM VAHİM! Dar gelirliye kamu işinde öncelik verin. Bakın mecliste vekillik dahil en küçük birimlere kadar  işi aşı kapan hep eskilerin yenilerin çocuğu eş dost ve yakınları. Değişen bir şey yok.. Kaçta kaçı fukara... İnsan odaklı dindar olanla olmayan arasında adalet adına farkı büyütün! TV lerden akan irinlere neden suskun AKP.. Hani bize has düzenlemeler ile zina yasası? İdam nerede? Aile nesil yozlaştı. Nikahın adı yok. NİKAHLI iken Zinaya, para hapis, bir süre evlilikten men. *Çocuk sahibi olanlardan bakarım diyene, olmadı yakınına iş aş yardımı ver. Çocuklar aile de büyüsün.. 
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